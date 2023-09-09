Akıl hocaları CHP! Fransa, ikna odaları kuruyor

TAHSİN HAN

Türkiye’de 2000’li yıllarda sol ve laik iktidarlar döneminde yaşanan rezaletler bugünlerde Fransa’da tekrarlanıyor... Fransa’nın İslam düşmanı lideri Macron’un Müslümanları asimile etmeye yönelik uygulamalarının sonuncusu olan uzun elbise yasağı ne yazık ki Fransa’nın sözde yargı tarafından da onandı. Hukukun ve insan haklarının ayaklar altına alındığı kararla birlikte artık Fransa’da okullara başı açık olsa bile uzun elbise giyerek gitmek tarihe karıştı.

Danıştay’ın gerekçeli kararında, “bu kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanmasının, temel özgürlüğe yönelik ciddi ve açıkça hukuka aykırı bir saldırı teşkil etmediği” yorumu yapılırken adeta hükümetin noteri görevi gördüğünü, hukuku ve insan haklarını hükümetin izin verdiği oranda savunabileceğin ortaya koydu.

Uzun elbise dini simgeymiş

Kararda ayrıca, dini simge içerdiği yorumu yapılan bu giysilerin “okullarda giderek daha fazla giyildiğinin rapor edildiği” ve öğrencilerle yapılan temaslarda da bunun teyit edildiği kaydedildi.

Fransa’da 2004 yılında çıkan bir yasada devlet okullarında derslere dini simge ve objelerle girilmesi yasaklanmıştı. Bu kararın ardından okullarda başörtüsü yasağı gelmişti.

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Danıştay’ın kararı sonrası İslam Derneklerinin konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma durumu olabilir ancak orada da Fransa’nın mahkemedeki etkisi nedeniyle olumlu bir karar çıkması beklenmiyor.

Okuldan atılacaklar

Danıştay’ın abaya giymeyi yasaklayan kararı onaması sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen talimatnameye göre, abaya giymekte ısrar eden öğrencilerle özel olarak görüşülerek ikna edilmesi istendi. 28 Şubat süresinde Türkiye’de olduğu gibi ikna odalarına alınıp ikna edilemeyen ve uzun elbiseden vazgeçmeleri öğrencilerin aileleriyle de “diyalog süreci” başlatılacak. Bu görüşmeler sonucu öğrenciler bu giysiyi giymekte ısrar ederse okuldan atılacak.

Karanlık Ortaçağ kararlarını aratmayan Fransa’nın bu laikçi, İslam düşmanı uygulamalarıyla onlarca öğrencinin eğitimden uzaklaştırılması bekleniyor.