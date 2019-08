Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Ateş’ten yangın açıklaması

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, yaz aylarında artan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Orman Hayattır Platformu’nun da Başkanlığını da yürüten Ateş, ormanların bir akciğer vazifesi üstlendiğine dikkat çekerek son günlerde Muğla ve Eskişehir başta olmak üzere diğer yerlerde yaşanan yangınları hatırlattı. Benzer yangınların tekrar yaşanmaması için vatandaşların bilinçli olması gerektiğini aktaran Başkan Ateş, "Orman yangınları için hassas olan bir döneme girdiğimiz bugünlerde, her yıl olduğu gibi ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımız yanmaktadır. Yıldırım ve insani nedenlerle yangın çıkabiliyor. Ancak insan faktörü yangın sayısını artırıyor. Orman yangınlarının önlenmesi için tedbirler alabiliriz. Aslında bunları herkes biliyor ama tekrar etmekte fayda vardır. Ormanlara cam ve cam kırıkları atmamalıyız, ormanda ateş yakmamalı ve sigara izmaritleri atılmamalıdır, yangına hassas bölgedeki vatandaşlarımız bu konuda eğitilmeli, ormanların içinden geçen elektrik hatları sürekli kontrol edilmeli, dallara sürünen ve yangın riski oluşturan teller onarılmalıdır. En önemlisi ise bir yangın çıktığında hemen Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattını aramaktır. Bizler her zaman için bu konuda gençlerimizi bilinçlendiriyoruz. Çünkü orman sadece ağaçlarda ibaret değil. İçerisinde birçok hayvan türü de hayatını devam ettiriyor. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum; Orman Genel Müdürlüğümüz hem ağaçlandırma çalışmaları konusunda hem de yangınlara müdahale açısından dünyada örnek alınacak bir konumdadır. Bizler de bu kadar özverili çalışan Orman Genel Müdürlüğü’ne her zaman destek olmalıyız. Yeşil bir ülke, yeşil bir dünya için ağaçlarımızı sevelim, ormanlarımıza sahip çıkalım" dedi.