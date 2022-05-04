Akıl dışı tespitlerinin dozu her geçen gün artıyor! Irkçılıktan gözü dönen Ümit Özdağ iktidarı hedef aldı
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın, yalan bilgi yaydıklarına dikkat çekerek, "Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacak." dediği isimlerden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidarı hedef aldığı açıklamasında, "Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye’nin milli kimliğine suikast düzenliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Göç İdarsi'nin; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Çataklı, söz konusu isimlerin yalan bilgilerle yabancı düşmanlığı yaptığını belirterek, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır." dedi.
Ümit Özdağ iktidarı hedef aldı
Irkçı tutumu ile kamuoyunun tepkisini çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çataklı'nın mesajına verdiği cevabında, iktidarı hedef aldı. Akıl dışı ifadelerinin dozu her geçen gün artan Ümit Özdağ, iktidarı emperyalistleri iç savaş tuzağına aracılık etmekle suçladı.
Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:
Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti’nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız. Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye’nin milli kimliğine suikast düzenliyorsunuz.