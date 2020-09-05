Akıl almaz olay! Bahçedeki eşini, domuz zannedip öldürdü
Trabzon’da Ahmet Aktaş isimli 76 yaşındaki bir vatandaş bahçesindeki eşini domuz zannederek açtığı ateşle öldürdü.
Trabzon’un Tonya ilçesinde meydana gelen olayda İskenderli beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen 76 yaşındaki Ahmet Aktaş, evinin balkonundan bahçesinde bir hareketlilik olduğunu gördü. Bahçesine domuz girdiğini zanneden Aktaş ruhsatlı silahını kaparak ateş etmeye başladı.
Eşini kanlar içinde buldu
73 yaşındaki eşi Havva Aktaş’ı evde bulamayan yaşlı adam bahçedeki ateş ettiği alana gidince hayatının şokunu yaşadı. Domuz zannederek eşini vurduğunu anlayan talihsiz adam otlar arasında kanlar içinde yatan Havva Aktaş’ı görünce büyük şok yaşadı.
Kocasının açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Havva Aktaş’ın yapılan tetkikler sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Talihsiz kadının cenazesi olay yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemeden sonra Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.