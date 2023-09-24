Akıl alır gibi değil! Henüz 9 ile 13 yaş arası kız çocukları

Ayşenur’u her defasında tehdit ederek evlerine davet eden 6 kız arkadaş porno film izlettirip, “hadi kız kıza sevişelim” diyerek cinsel istismarda bulundular. Küçük Ayşenur öldürülesiye dövüldü. Ailesinden bu durumu saklamaya çalışan ve yaşadıklarını anlatamayan Ayşenur’u annesi yatağında ağlayarak görünce bir şeylerin ters gittiğini anladı.

Akranları tarafından taytı, iç çamaşırı kesilen, saçları çekilerek koparılan, eğlence olsun diye havuza atılan, üzerine çamaşır suyu dökülen, uyuşturucu verilip çıplak fotoğrafları çekilen Ayşenur’un annesi bu yaşananlara gözlerini kulaklarını tıkayan herkese seslendi.

Acılı anne aynı mahallede yaşayan hatta komşu çocukları olan kız çocuklarının hiçbir ceza almadan dolaşmalarını ve mağdur olan kızı Ayşenur’un psikolojisinin bozulduğunu, korkudan dışarıya çıkamadığını ifade ederken göz yaşlarına boğuldu. Adalet isteyen anne: “Ailelerin bir özür dilemeyi bile çok gördüğünü adalet söz konusu biz olunca nedense işlemediğini görüyorum. Bu acıya dayanamıyorum bu işe yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım” diyerek yetkililere seslendi.

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Kaynak: Oda TV/Gamze İşler

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