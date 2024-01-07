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Yaşam Akıl alır gibi değil! Aracın üzerine düşen şey şaşkına çevirdi
Yaşam

Akıl alır gibi değil! Aracın üzerine düşen şey şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-01-07 17:06:00 - 2024-01-07 17:16:51

Ankara'da Mehmet Burkay Ünlügiyen isimli TPAO çalışanının, TPAO Genel Müdürlüğü otoparkına park ettiği aracının üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı düştü. Ünlügiyen, 441 bin TL hasar tespiti yapılmasına itiraz etti.

Geçtiğimiz yıl 4 Eylül tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'nün otoparkına Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı düştü. Otoparktaki 3 otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Araçlardaki hasarın Milli Savunma Bakanlığı'nca karşılanacağı belirtilirken, Sulh Hukuk Mahkemesi'nce belirlenen bilirkişi tarafından hasar tespiti yapıldı. 3 araçtan TPAO'da çalışan Mehmet Burkay Ünlügiyen'nin otomobili için 441 bin TL hasar tespiti yapıldı. Mahkeme, 441 bin lira nakit ile aracın hurdasının kendisine bırakılmasına hükmetti. Ünlügiyen, aracının değerinin kaza olduğunda 1 milyon TL olduğunu söyleyerek, karara itiraz etti.

Yeni teklifi kabul etmedi

Milli Savunma Bakanlığı, Ünlügiyen'i tekrar görüşmeye çağırarak yeni teklifini iletti. Bakanlık, Ünlügiyen'e aracına karşılık 700 bin lira teklif ederken, hurda aracı da kendisine bıraktı. Ancak aradan geçen 4 ayda oluşan zararı ve avukatlık masraflarını da gerekçe göstererek kabul etmeyen Ünlügiyen, bakanlıktan 1 milyon 138 bin lira nakit ve hurda aracı talep etti. Ünlügiyen şimdi bakanlıktan gelecek yanıtı bekliyor.


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"Psikolojim bozuldu"

Mehmet Burkay Ünlügiyen, süreçten dolayı 4 aydır mağdur olduğunu belirterek, "Bilirkişi bana aracımın hurdasını bırakıyor; ama aracımın hurdası o zamanın parasıyla piyasada 100-120 bin liraydı. Ancak bu meblağ hiçbir şekilde benim aracımın değerine karşılık gelmiyor. Kazanın olduğu tarihlerde benim aracımın değeri 1 milyon liraydı. Hem verilecek parayı kabul etsem hem de aracımın hurdasını satsam 600 ila 650 bin lira civarı komik bir rakama geliyor ve 300 bin lira civarında bir kaybım oluyor. Benim aracımın otoparkta üzerine yakıt tankı düşmesi benim suçum mu yoksa düşürenin suçu mu? Ayrıca 4 aydan beri aracımı kullanamıyorum. 2 ay önce benim babam vefat etti.

Babamın cenazesine arabamla gidemedim. Bunlar söylenecek şeyler değil; ama bunları maalesef yaşadım. Aracımın tam değerini ve kullanamadığım günlerin günlük faizleri de hesaplanarak tarafıma ödenmesini istiyorum. Bu süreçte psikolojim çok bozuldu. Aracımı her gün faal bir şekilde kullanan, işe aracımla gidip, gelen bir insanım. Çocuğumu da okula aracımla götürüyordum. Bunları 4 ay süresince yapamadım. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bana gelen yazının aynısı aynı olayda araçları zarar gören diğer arkadaşlara da geldi. Onlar da zararlarından ötürü dava açacaklar" dedi.

Kaynak: DHA

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