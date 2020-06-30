Çocuk sahibi olan aileler evlatları dünyaya geldikten sonra akika kurbanı keser. Kurban bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar akika kurbanının bayramda kesilip kesilmeyeceğini, kurbanın akika yerine geçip geçmeyeceğini incelemeye başladı.

Akika nedir?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” adı verilir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir. İbn Abbas’tan(r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah(s.a.s.), Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akîka kurbanı kesmiş (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21; Nesâî, Akîka, 1) ve bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında bir rehine gibidir.

Akîka kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21)

Bu açıdan akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır.

Akika kurbanı adak yerine geçer mi?

Pek çok kişi akikanın adak yerine geçip geçmeyeceğini araştırıyor. Ancak her adak birbirinden farklıdır. Yedi hisseyle kesilen ineğin bir hissesi akika, bir hissesi şükür kurbanı, bir hissesi ise kurban bayramı için kesilebilir. Ama bir koyun hem akika hem kurbanlık olarak niyet edilip kesilmez. Akika ayrı adak ayı olarak kesilmelidir.