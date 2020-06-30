  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Akika kurbanı adak yerine geçer mi?

Çocuk sahibi olan aileler akika kurban kesmeleri gerektiğini bilir. Akika kurbanın ne zaman kesileceği, adakla bir kesilip kesilmeyeceği de çokça merak ediliyor. Akika kurban kesecek olanlar “Akika adağı kurban bayramında kesebilir miyim?” , “Kurbanlık akika yerine geçer mi?” , “Adak kurban akika yerine geçer mi?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 13:02:00 -
Akika kurbanı adak yerine geçer mi?

Çocuk sahibi olan aileler evlatları dünyaya geldikten sonra akika kurbanı keser. Kurban bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar akika kurbanının bayramda kesilip kesilmeyeceğini, kurbanın akika yerine geçip geçmeyeceğini incelemeye başladı.

Akika nedir?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” adı verilir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir. İbn Abbas’tan(r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah(s.a.s.), Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akîka kurbanı kesmiş (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21; Nesâî, Akîka, 1) ve bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında bir rehine gibidir.

Akîka kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21)

Bu açıdan akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır.

Akika kurbanı adak yerine geçer mi?

Pek çok kişi akikanın adak yerine geçip geçmeyeceğini araştırıyor. Ancak her adak birbirinden farklıdır. Yedi hisseyle kesilen ineğin bir hissesi akika, bir hissesi şükür kurbanı, bir hissesi ise kurban bayramı için kesilebilir. Ama bir koyun hem akika hem kurbanlık olarak niyet edilip kesilmez. Akika ayrı adak ayı olarak kesilmelidir.

 

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Gündem

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?
Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?

Gündem

Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı