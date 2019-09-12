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Akif Pusmaz kimdir? Akif Pusmaz DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürü mü oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında (DİB) açık bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz atandı. Peki Akif Pusmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Akif Pusmaz hayatı, biyografisi.

12 Eylül 2019 Perşembe 08:03
Akif Pusmaz kimdir? Akif Pusmaz DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürü mü oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında (DİB) açık bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz atandı. Peki Akif Pusmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Akif Pusmaz hayatı, biyografisi.

Akif Pusmaz kimdir?

1972 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokuldan sonra Fatih Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursunda Mustafa YILMAZ Hocaefendi'de hafızlığını ikmâl etti. 1991 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesini, 1998 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1996 yılında Nuruosmaniye Kur'an Kursu Öğreticisi olarak göreve başladı.

2000 yılında Haseki Eğitim Merkezi XV. Dönem İhtisas Programından mezun olduktan sonra Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesinde kısa bir süre vaizlik görevinde bulundu, ardından da aynı yıl Haseki Eğitim Merkezi Öğretmenliğine atandı. Haseki Eğitim Merkezinde görev yaptığı altı yıllık zaman diliminde Arapça ve Hadis derslerine girdi. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında “Kur'an ve Sünnete Göre Üç Talak" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

27.11.2006 tarihinde intisap ettiği Teftiş Kurulunda; Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Başmüfettiş olarak görev yaptı. 19.02.2018 tarihi itibarıyla tedviren görevlendirildiği İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama II Daire Başkanlığı vazifesine 29.03.2018 tarihinde atanan PUSMAZ, evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.​

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 08:03
  1. Kırklareli
  2. İstanbul
  3. Akif Pusmaz kimdir?
  4. Akif Pusmaz DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürü mü oldu?
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