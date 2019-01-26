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Akif Çağatay Kılıç'tan AKPM'de tarihi ayar! HDP'lileri titreren konuşma

AK Parti milletvekili Akif Çağatay Kılıç, PKK'nın siyasi ayağı HDP tarafından Türkiye aleyhine verilen önergeye karşı AKPM'de net konuştu. HDP gerçeklerini bir bir anlatan Kılıç'ın yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:28

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) bazı Ermeni milletvekillerinin de desteğiyle "Türkiye'de muhalefetteki siyasetçilerin kötüleşen durumu" başlıklı raporu gündeme taşıdı.

Terör örgütü PKK'ya açık desteği nedeniyle ile tutuklu olan isimler gündeme geldiğinde tansiyon yükseldi.

"Teröre detek siyasi özgürlük değildir"

Türk Delegasyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, teröre desteğin siyasi özgürlük olarak nitelenemeyeceğini vurguladı.

Kılıç, skandal raporla ilgili "Sizin ülkenizdeki milletvekilleri çıkıp DEAŞ'ın terör örgütü olmadığını söylese, sizin tepkiniz ne olur? Dünya tarafından terör örgütü kabul edilen PKK'ya terör örgütüdür diyebiliyorlar mı? HDP'li vekiller burada, bu önergeyi veren Tiny Cox, hadi herkesin huzurunda söylesinler." dedi.

4 parti karşı çıktı

Söz alan diğer milletvekilleri benzer şekilde raporun taraflı ve maksatlı kaleme alındığını ifade etti.

Oturum sonunda AK Parti'nin yanı sıra, MHP, CHP ve İyi Parti'den milletvekilleri de rapora hayır oyu kullandı.

Azerbaycan eleştirdi

Ermeni milletvekillerinin desteklediği rapora Azerbaycan grubundan da sert itiraz geldi.

Samed Seyidov ve Ganire Paşayeva yanlış bilgilerle Türkiye'nin üzerine gidildiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:28
  1. Samed Seyidov
  2. Ganire Paşayeva
  3. Türkiye
  4. Azerbaycan
  5. AK Parti
  6. MHP
  7. CHP
  8. İyi Parti
  9. DEAŞ
  10. Tiny Cox

YORUM YAZ

  • ademadem20 dk önce
    Akif Çağatay Kılıç sen ve tek başına iktidar olan partin gerçekten bu söylediklerinizde samimimisiniz.öyle olduğunuzu umuyoruz. öyleyse neden bu parti hakkında gereken işlemleri yapmıyorda teröre destek oluyorsunuz.
  • SelcukluSelcuklu1 sa önce
    Hdpliler sakalli olsaydi onlara bir gun tahammul edemez disari atardiniz. Hem milletin parasini terorist dediginiz kimselere verin hemde elestirin celiskiler icerisinde ve samimi degilsiniz. İmam hatipli olan ogrenciler niye namaz kilamiyor okulda? Niye namaz kilacak yer yok?
  • ARAPHAN ASLANARAPHAN ASLAN1 sa önce
    Tebrik ederim. Ve teşekkür ediyorum

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