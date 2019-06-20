Akhisarspor’un yeni yönetimi belli oldu

Spor Toto 1. Lig’de verecek olan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Derneği çatısı altındaki Akhisarspor, 10 yıl sonra ilk kez seçimli genel kurul yaptı. Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde saat 12.00’de başlayan genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Eryüksel’in tek listesi ile seçime gidildi.

Yapılan seçimin ardından Yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Hüseyin Eryüksel, Fatih Karabulut, Mutlu Özdemir, Harun Eryüksel, Ufuk Merde, Ali Kuloğlu, İbrahim Evren Acar, Zekeriya Güneş, Eyyüp Sürücü, Şerafettin İşçi ve İbrahim Kaya.

Yönetim Kurulu Yedek Listesi ise şöyle oluştu: Bekir Sıtkı Köstekli, Selim Eryüksel, Serkan Akgün, Safvet Yılmaz, Nazif Karabulut, Gündüz Soydemir, Hamza Yavaş, Yalçın Bekar, Zafer Leblebici, Ferdi Şindil ve Ali Yılmaz.

Akhisarspor’un Denetleme kurulu asil üyeleri ise Recep İşçi, Çetin Karabulut ve Yusuf Yesiroğlu’ndan oluşurken, yedek denetleme kurulu üyeleri ise Yılmaz Atabarut, Güngör Verili ve Sami Alemdar’dan oluştu.

İmza töreni bugün

Öte yandan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, bugün saat 17.00’de Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile imza töreni yapılacağını ifade etti.