Akhisarspor'un konuğu Standard Liege

İZMİR (AA) - Bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamayan Akhisarspor, J Grubu'ndaki son maçında yarın Belçika'dan Standard Liege'i konuk edecek.

Gruptaki ilk 5 maçını kaybeden ve gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, Avrupa kupalarındaki son maçında yarın saat 20.55'te Spor Toto Akhisar Stadı'nda Standard Liege ile karşılaşacak.

Macar hakem Adam Farkas'ın görev alacağı müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert yapacak.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Daniel Larsson ve Jeremy Bokila'nın yanı sıra Yevgen Seleznov forma giyemeyecek.





- Standard Liege için kritik karşılaşma





İlk 2 ekibin yoluna devam edeceği J Grubu'nda 3 takımın gruptan çıkma şansı devam ediyor. Krasnodar'ın 12 puanla lider durumda bulunduğu grupta Rus ekibini dokuzar puana sahip Sevilla ile Standard Liege takip ediyor.

Sevilla ve Standard Liege'in yarınki maçlarını galip tamamlaması halinde 3 takım grubu aynı puanda bitirecek. Bu durumda Standard Liege'in gruptan çıkması için Sevilla'nın Krasnodar'ı 4-0 veya 5 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Son maçlar öncesinde takımların kendi aralarındaki maçlarda Sevilla'nın 2, Krasnodar'ın 1 ve Standard Liege'in -3 averajı bulunuyor.

Sevilla'nın berabere kalması halinde Standard Liege'in galip gelmesi gerekecek. Sevilla'nın mağlup olması durumunda ise Standard Liege'e 1 puan yetecek.

- Puan durumu

Grupta son maçlar öncesinde puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y P 1. Krasnodar 5 4 0 1 8 5 12 2. Sevilla 5 3 0 2 15 6 9 3. Standard Liege 5 3 0 2 7 9 9 4. Akhisarspor 5 0 0 5 4 14 0



