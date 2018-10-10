THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Akhisarspor'a büyük ayıp!

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, yeni sezonda forma sponsoru bulamadı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:58
Akhisarspor'a büyük ayıp!

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı, bu sezon başında ise TFF Süper Kupa'yı dev rakiplerini yenerek ilk kez kazanıp tarihi başarılara imza atan Akhisarspor, buna rağmen formasına reklam bile bulamadı.

Manisa'nın mütevazı ilçe takımı olarak son yıllarda elde ettiği başarılar ve geldiği noktayla tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Akhisarspor, Konya'da 5 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa finali, Süper Lig'deki ilk 8 maç ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 karşılaşmaya formasında göğüs reklamı olmadan çıktı.

Tarihinde ilk kez yer alarak hem kendisini hem de ülkemizi temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'daki Standard Liege deplasmanına kulüp renkleri arasında yer almamasına rağmen Ay-Yıldızlı bayrağımızın renklerini sembolize eden kırmızı-beyaz formayla çıkan Akhisarspor'un forması boş kaldı.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:58
  1. Manisa
  2. Akhisarspor
  3. Konyaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İndirim haberleri arka arkaya geliyor!
    1. İndirim haberleri arka arkaya geliyor!
    2. Balıkesir Belediyesi'nden destek..
    3. Muvazzaf albay FETÖ'den tutuklandı
    4. Hırsızlık şüphelisinden pişkin ifade!..
    5. Endonezya'da depremin bilançosu..
    6. Trabzonspor teknik direktörü Ünal..
    7. CHP'den doğalgaz zammına tepki!
    8. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Hiçbir kitle..
    9. Amasya'da dokuz dişli doğdu
    10. Erdoğan, Elgani ile bir araya geldi
    11. Şanlıurfa'da polisleri taşıyan midibüs..
    12. Bir ayda 1 ton 863 kilo 763 gram esrar..
    13. Destici’den çarpıcı idam açıklaması:..
    14. Akhisarspor'a büyük ayıp!
    15. Aydın'da cezaevi firarisi hırsızlık..
    16. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 5 kişi..
    17. Gaziantep'te kaçak akaryakıt..
    18. Düşüşe geçen dolarda son durum!
    19. Ne kadar süre işsizlik maaşı alabilirim?
    20. 'Pes' dedirten sözler: Kimsenin evinde..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?