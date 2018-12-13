Akhisarspor veda maçında! İşte ilk 11'ler
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele veren temsilcimiz Akhisarspor, veda maçında Standard Liege'i ağırlayacak.13 Aralık 2018 Perşembe 20:17
Avrupa Ligi'ne veda eden Akhisarspor, son maçında Standard Liege'i konuk ediyor.
AKHİSARSPOR - S. LIEGE
STAT: Spor Toto
HAKEM: Adam Farkas
SAAT: 20.55
YAYIN: beINSPORTS2
AKHİSARSPOR: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Serginho, Aykut, Josue, Regattin, Barbosa, Manu
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan
S. LIEGE: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo, Carcela, Bastien, Orlando Sa, Lestienne
TEKNİK DİREKTÖR: M. Preudhomme
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