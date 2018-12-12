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Akhisarspor, Standard Liege maçına hazır

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:55
Akhisarspor, Standard Liege maçına hazır

MANİSA (AA) - Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son haftasında yarın iç sahada Belçika ekibi Standard Liege ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Arslan'ın saha içinde futbolcularla kısa süren toplantısının ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yapıldı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların yarı sahada çift kale maç ve taktik çalışma yaptığı öğrenildi.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Mustafa Yumlu antrenmanda yer almazken, Dany koşulara başladı.



Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:55
  1. Akhisarspor
  2. antrenman
  3. Standard Liege
  4. UEFA Avrupa Ligi

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