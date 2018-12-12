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Akhisarspor-Standard Liege maçına doğru

- Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud'homme: "Üst tura çıkmamız sadece bize bağlı değil. Biz kendi maçımıza odaklanacağız"- Maxime Lestienne: "Bu maçı kazanıp üst tura çıkacağız"

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:38
Akhisarspor-Standard Liege maçına doğru


MANİSA (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Akhisarspor'a konuk olacak Standard Liege'in teknik direktörü Michel Preud'homme, bir üst tura çıkmak istediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Spor Toto Akhisar Stadı'nda oyuncusu Maxime Lestienne ile basın toplantısı düzenleyen Preud'homme, Akhisarspor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu, Manisa'ya getirdiği bütün oyuncuların iyi bir performans gösterip, kendilerini üst tura taşıyacak skoru elde edeceklerine inandığını aktardı.

Preud'homme, üst tura çıkmalarının birden fazla etkene bağlı olduğuna işaret ederek, "Üst tura çıkmamız sadece bize bağlı değil. Yarınki maçlarda alınacak sonuçlara göre grup şekillenecek. Biz kendi maçımıza odaklanacağız. Birinci hedef kazanmak, iyi bir sonuç almak. Daha sonra diğerler maçın sonucuna bakacağız. Ne kadar gol attığımız da önemli olacak. Buradan iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akhisarspor'un Avrupa'daki ilk puanını almak için yarın kendilerine direnç gösterebileceğini dile getiren Preud'homme, "Rakibimiz iyi bir takım. Kendi liginde başarılı maçlar çıkarmış bir takım. Bu turnuvadan puan almadan ayrılmak istemeyeceklerdir. İyi bir oyun çıkarmaya çalışacaklar. Gruptaki diğer maç da bizim için çok önemli. Sevilla'nın Krasnodar'ı yenmesi gerekiyor ve bazı hesaplamalar var. Yarın akşam hem bizim alacağımız iyi bir sonuç ve diğer maçtan gelecek pozitif sonuç, tur atlamamızı sağlayacak." diye konuştu.

Standard Liege'in Belçikalı kanat oyuncusu Maxime Lestienne de kendileri için farklı bir mücadeleye çıkacaklarına işaret ederek, "Yarın burada elimizden geleni yapacağız. Bu maçı kazanıp üst tura çıkacağız. Ancak bu sadece bize bağlı değil. Elimizden geleni yapmaya odaklandık." şeklinde konuştu.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:38
  1. Standard Liege
  2. Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud'homme
  3. UEFA Avrupa Ligi

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