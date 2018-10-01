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Akhisarspor, Standard Liege maçı idmanına başladı

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, 1 günlük iznin ardından Standard Liege maçı için idmana çıktı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:15
Akhisarspor, Standard Liege maçı idmanına başladı

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalıştı, daha sonrada çift kale maç yaptı.

Akhisarspor, Standard Liege maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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