Akhisarspor, Standard Liege maçı idmanına başladı
Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, 1 günlük iznin ardından Standard Liege maçı için idmana çıktı.01 Ekim 2018 Pazartesi 22:15
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalıştı, daha sonrada çift kale maç yaptı.
Akhisarspor, Standard Liege maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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