Akhisarspor-Galatasaray



ANKARA (AA) - Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Eryaman Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Kadir Keleş, Bjarnason, Erhan Çelenk Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Adem Büyük, Babel



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