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Akhisarspor-Galatasaray

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:52
Akhisarspor-Galatasaray


ANKARA (AA) - Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Kadir Keleş, Bjarnason, Erhan Çelenk

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Adem Büyük, Babel


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:52
  1. Akhisarspor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Süper Kupa
  5. takım kadroları
  6. TFF Süper Kupa

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