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Akhisar’ın kurtuluşunun 97. yılı kutlandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

06 Eylül 2019 Cuma 16:56
Akhisar’ın kurtuluşunun 97. yılı kutlandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


İlk resmi program Akhisar Milli Egemenlik Meydanı’nda yapıldı. Çelenklerin sunumunun ardından Akhisar Belediyesi bando ekibi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Dutlulu, “97 yıl önce bugün, 6 Eylül 1922’de işgalci devletler, kahraman askerlerimiz tarafından Akhisar’ımızdan kovularak Ege Denizi’ne doğru sürüldü. Fakat giderken, şehirleri yakıp yıkmış, binlerce Türk vatandaşını katlederek geride kan, acı ve gözyaşı bırakmışlardır. Kahraman askerlerimiz 6 Eylül 1922’de düşmanı Akhisar’dan kovarak, Türk bayrağımızı bir daha inmemek üzere göndere çekmiş ve Akhisar’ımızın kurtuluşunu ilan etmiştir.


Eğer bugün Akhisar’da huzurlu, mutlu ve gururla yaşıyorsak, şehrimizin geçmişte çektiği acıları, vermiş olduğu mücadeleyi asla unutmamalıyız. Geçmişimizden aldığımız bu mücadele ruhu ile birlikte şanlı Türk Bayrağımızı gelecek nesillere devredeceğiz. Akhisar halkı olarak bizler, bize bu cennet toprakları canlarını vererek bırakanları asla unutmayacağız. Akhisar, ülkemizin istiklali ve istikbali için varını-yoğunu canı pahasına bu vatan toprakları için feda etmeye hazır olduğunu tarihin her döneminde göstermiştir.Akhisar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden ayrılmayacaktır. Kadını erkeği, genci yaşlısı geçmişte nasıl mücadele ettiysek, şimdi ve gelecekte de bu fikir, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Atalarımızın 97 yıl önce gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlığı, bizler de bugün göstermekte bir dakika bile tereddüt etmeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 6 Eylül Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nü bir kez daha kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canını vermiş tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygılarımı sunuyorum” dedi.


Resmi kutlama programının ardından Akhisar Belediyesi hizmet binası önünde Akhisar Gençlik Meclisi Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Temsilcisi Mücahit Yılmaz tarafından yüzlerce güvercin gökyüzüne salındı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:56
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