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Akhisar’daki su kesintileri meclis gündemine taşındı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde son zamanlarsa sıklıkla yaşanan su kesintilerini Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme getiren Meclis Üyesi Lütfi Akdağ, kesintilerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi talebinde bulundu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:34
Akhisar’daki su kesintileri meclis gündemine taşındı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde son zamanlarsa sıklıkla yaşanan su kesintilerini Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme getiren Meclis Üyesi Lütfi Akdağ, kesintilerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi talebinde bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yerine katılan Meclis Üyesi Lütfi Akdağ, Akhisar’da son zamanlarda yaşanan su kesintilerini gündeme getirdi. Gündem maddelerine geçmeden önce mecliste söz alan Lütfi Akdağ, “Son 2 ay içerisinde Akhisar’ın çeşitli mahallelerinde su kesilmeleri meydana geliyor. MASKİ’nin çalışmaları dolayısıyla yaşanan bu kesintiler konusunda Akhisar halkından inanılmaz derecede şikayetler alıyoruz. Birkaç saat içerisinde çözülebilecek sorunlar olarak bize iletiliyor; fakat su kesintilerini günlerce yaşıyoruz. Bu sorunların giderilmesini talep ediyoruz. Hatta bugün büyükşehir meclisine katılırken bile sularının kesik olduğu için şikayette bulunan vatandaşlarımız oldu” dedi.


Su kesintilerinin gün boyu sürdüğünü savunan Akdağ, "Bazen MASKİ’den gelen açıklamalarda şu mahallede 1-2 saat kesinti olacak deniliyor; ama bu su kesintileri gün boyu devam ediyor. Bununla ilgili Akhisar halkı sizlerden bilgilendirme istiyor” ifadelerini kullandı.


Su kesintileri ile ilgili açıklama yapan MASKİ Müdürü Şehnaz Başaran, “Normalde ilçelerdeki altyapılarda su borularının eskimiş olması büyük patlaklara neden olabiliyor. Öncelikle bunu belirtmeliyim. Bu boruların yenilenmesi ile ilgili de hepimizin projeleri var. Bu projelerin hayata geçmesi için kısmi kısmi onarımlar başladı. Komple altyapı yenilemeleri başladı. Bu patlakların önüne geçilmesi imkânsız, patlakları yaşayacağız. Ama bu patlakların tamiratını hızlı bir şekilde yaparak aktif hale getirmek için oldukça uğraş veriyoruz. Şimdi Akhisar gerçekten çok büyük bir yer. Birkaç beldede de aynı anda kesinti yaşanabiliyor ve hepsine aynı anda ekip gönderip, müdahale etmemiz imkansız olabiliyor. Mesela Akhisar’da geçtiğimiz haftalarda büyük hat, yani 800’lük hat patladı. Yani onun suyunu boşaltarak tamiratını yapmak ve ardından içine suyu vermek zaman alabiliyor. Bununla ilgili de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama 1-2 saat kesinti yaşanacak deyip de 1 gün kesinti yaşandığını zannetmiyorum” dedi.


Akhisar için personel sayısının arttığını belirten Başaran, “Akhisar için ekip sayımızı arttırdık. Bu süreci ve sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Siz de haklısınız, biz de oldukça sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu konuda artık uzun soluklu sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:34
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