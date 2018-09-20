Akhisar'da nefesler tutuldu! Tarihi maçın ilk 11'leri belli oldu
Tarihinde ilk kez ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Akhisarspor, kendi evinde Krasnodar'ı konuk edecek. Mücadelenin başlama saati 19:55.20 Eylül 2018 Perşembe 19:12
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki maçlarına bugün başlayacak.
AKHİSARSPOR - KRASNODAR
STAT: Akhisar
HAKEM: Ville Nevalainen
SAAT: 19.55
İLK 11'LER
AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Sissoko, Serginho, Josue, Güray, Regattin, Seleznyov
TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak
KRASNODAR: Kritsyuk, Ramirez, Spajic, Martynovich, Stotski, Mamaev, Kabore, Gazinski, Claesson, Wanderson, Ari
TEKNİK DİREKTÖR: Oleg Fomenko
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