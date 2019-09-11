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Akhisar’da herkes kendi kapısının önünü süpürecek

Akhisar Belediyesinin şehirde başlattığı temizlik seferberliğine vatandaşlardan da destek gelmeye başladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:05
Akhisar’da herkes kendi kapısının önünü süpürecek

Akhisar Belediyesinin şehirde başlattığı temizlik seferberliğine vatandaşlardan da destek gelmeye başladı. Seferberliğe, mahalle sakinleri de kendi evlerinin önlerini süpürerek destek oluyor.


‘Daha Temiz Bir Akhisar’ hedefiyle şehir genelinde temizlik seferberliği başlatan Akhisar Belediyesi, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü rutin çalışmalarının yanı sıra gelen şikayetlere de hızlı çözümler buluyor. Temizlik seferberliğine Akhisarlı vatandaşlar da kendi evlerinin önlerini süpürerek destek oluyor. Reşatbey Mahallesi 329 Sokak’ta yaşayan mahalle sakinleri temizlik çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederek, Akhisar Belediyesi’ne temizlik konusunda destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Mahalle sakinlerinden Emine Ökemen, “Mahallemizi temizliyoruz, herkes kapısının önüne bakıyor.Bu parkı da süpürüyoruz. Bu mahallede biz yaşıyoruz. Her şeyi de belediyeden beklemek yanlış. Bazı şeyleri de biz yapmalıyız. Bundan sonra temizlik başlasın. Akhisar’da herkesten bu duyarlılığı bekliyoruz” dedi.


Yine mahalle sakinlerinden Ekremiye Şafak, “Apartman kültürü gelmeden önce herkes kendi evinin önünü temizler, her sokakta bir grup kilimlerini serip otururdu. Şimdi artık apartman kültürü yerleşince komşuluk kalmadı ve bu da sokaktaki temizliğe yansıdı. Bizler eskiden gelen alışkanlığımızı sürdürmek ve mahallemizi temiz tutmak için sokağımızı süpürüyoruz. Herkes bu şekilde evinin önünü temiz tutarsa sokaklarımız temiz olur. Diğer mahallelerin de bu şekilde hareket etmesi lazım” dedi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medyadan kendilerine ulaşan mahalle sakinlerine teşekkür ederek aynı duyarlılığı Akhisar’ın diğer mahallelerinden de beklediğini dile getirdi. Başkan Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Mahalle sakinlerimizin çevre temizliği konusunda yaptığı bu örnek davranış için çok teşekkür ederim. Yaklaşık 180 bin nüfuslu Akhisar’da 120 tane temizlik personelimiz var. Bu arkadaşlarımız gece-gündüz Akhisar’ı temizlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Mahalle sakinlerimizin de kendi evlerinin önünü temiz tutması bizim işimizi kolaylaştırıyor. Akhisar bizim evimiz; evimizi temiz tutmalıyız. Duyarlı vatandaşlarımızın çevre temizliği konusundaki bu hassasiyetini alkışlıyor, tüm vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyorum. Hep birlikte Akhisar’ı daha güzel hale getireceğiz”

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:05
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