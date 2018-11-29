Akhisar salladı ama olmadı!
UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında Krasnodar'a konuk olan Akhisarspor, öne geçtiği maçta sahadan 2-1 yenik ayrıldı.29 Kasım 2018 Perşembe 22:53
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, gruptaki 5. maçında FC Krasnodar'a 2-1 mağlup oldu.
Rusya'da Krasnodar'a konuk olan temsilcimiz Akhisarspor, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
FC KRASNODAR - AKHİSARSPOR: 2-1
STAT: Krasnodar
HAKEM: Ivaylo Stoyanov
SAAT: 20.55
YAYIN: beIN SPORTS HD 2
FC KRASNODAR: Safonov - S.Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez - Gazinski, Kabore, Cueva - Wanderson, Ari, Stotski
TEKNİK DİREKTÖR: Murad Musaev
AKHİSARSPOR: Lukac - Lopes, Caner, Sissoko, Güray - Vrsajevic, Aykut, Serginho - Regattin, Manu, Barbosa
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan
Gol: Dk. 24 Serginho (Akhisar), Dk. 49 Gazinsky, 52 Ari (Krasnodar)
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