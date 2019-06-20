Akhisar Belediyespor'da başkan Hüseyin Eryüksel güven tazeledi



İZMİR (AA) - Akhisar Belediyespor Kulübünün olağan genel kurulunda Hüseyin Eryüksel tekrar başkanlığa seçildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongreye başkan Hüseyin Eryüksel'in tek listeyle katıldığı bildirildi. Tekrar başkanlığa seçilen Hüseyin Eryüksel'in listesinde Fatih Karabulut, Mutlu Özdemir, Harun Eryüksel, Ufuk Merde, Ali Kuloğlu, İbrahim Evren Acar, Zekeriya Güneş, Eyyüp Sürücü, Şerafettin İşçi ve İbrahim Kaya yer aldı. Akhisarspor, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i son sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşmüştü.



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