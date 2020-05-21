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Akhisar Belediyesi’nin araçları bayramda şehit ailelerinin hizmetinde

Akhisar Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda kabir ziyareti yapmak isteyen şehit aileleri için 4 otobüs tahsis edecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:34:20 -
Akhisar Belediyesi’nin araçları bayramda şehit ailelerinin hizmetinde

Akhisar Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda kabir ziyareti yapmak isteyen şehit aileleri için 4 otobüs tahsis edecek.


İçişleri Bakanlığı’nın, korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeye göre bayramın birinci günü şehit yakınları ile refakatçilerinin kabir ziyareti yapabilecekleri belirtildi. Bu kapsamda, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kabir ziyareti yapmak isteyen şehit aileleri için ücretsiz ulaşım sağlayacaklarını açıkladı. Başkan Dutlulu, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, bu süreçte onların tüm ihtiyaçları için hazır olacaklarını belirtti.


Akhisar Belediyesi, şehitlik ziyareti için araç talebinde bulunan şehit ailelerinin hizmetinde olacak. Şehit ailelerini evlerinden alarak şehitliğe olan ulaşımlarını sağlayacak ekipler, ziyaret tamamlandıktan sonra şehit ailelerini tekrardan evlerine bırakacak.

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