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Aktüel

Akhisar Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor

19 vakasına rastlanması üzerine karantinaya alınan sokaklarda ikamet eden vatandaşların ihtiyaçları Akhisar Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:08:57 -
Akhisar Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor

19 vakasına rastlanması üzerine karantinaya alınan sokaklarda ikamet eden vatandaşların ihtiyaçları Akhisar Belediyesi tarafından karşılanıyor.


Kent genelinde korona virüse karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 251, 250, 148 ve 201 sokaklarda başlayan 14 günlük karantina uygulaması ile birlikte harekete geçen Akhisar Belediyesi, tüm sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı, ardından Akhisar Dayanışması kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara Sarı Ahmet Paşa aşevinin sağladığı gıda yardımlarını ulaştırdı.


Emniyet güçleri ile birlikte bölgedeki vatandaşlara, sağlık tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunan belediye ekipleri, acil ihtiyaçlarının da Akhisar Belediyesi tarafından karşılandığını belirtti.


Halk sağlığı için çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi, belirli periyotlar dahilinde dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceğini belirtti.

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