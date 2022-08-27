Akgünlük sakızı nedir? Akgünlük sakızı kullanımı ve faydaları

Akgünlük sakızı nedir?

Sağlıklı bir bitki olan günlük sakızı, geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Ak Günlük faydaları arasında mide yaralarını iyileştirici, balgam söktürücü, kuvvet verici, öksürük giderici, saç hastalıklarını tedavi edici, astım ve romatizmal hastalıkları düzenleyici etkileri yer almaktadır.

Akgünlük Sakızının Faydaları Nelerdir?

Özellikle akciğer olmak üzere birçok kanseri önleyici ve tedavi edici özelliği de bulunmaktadır.

Vücutta oluşan ödemin ve iltihabın vücuttan kısa sürede atılmasını da sağlamaktadır.

Zihin açar ve unutkanlığı önlemektedir. Fakat kuru üzümle birlikte tüketilmelidir.

Psikolojik problemlere ve strese karşı da ak günlük sakızının inanılmaz faydası bulunmaktadır. Ayrıca depresyon tedavisinde de kullanılmaktadır.

Dil tutulması için kekikler birlikte tüketilirse dilin açıldığı görülmektedir. Düzenli ve yeterli miktarda tüketmek çok önemlidir.

Ak günlük sakızının diğer bir özelliği ise ses kısıklığını tedavi etmesidir. Özellikle havuçla birlikte tüketildiği zaman faydası daha fazla artmaktadır.

Bazı bulgulara göre kanserli hücrenin büyümesini önlediği görülmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu sayede dışarıdan gelecek her türlü hastalığa karşı da korumaktadır.

Öksürüğe en iyi gelen ve kısa sürede bitiren akgünlük sakızıdır. Düzenli ve yeterli miktarda kullanıldığı zaman kısa sürede öksürüğü bitirir.

Karaciğer ve akciğer dostudur ve sağlığını da korumaktadır.

Yaraların daha hızlı iyileşmesini de sağlamaktadır.

İyi bir iltihap kurutucu olduğu için özellikle iltihaplı romatizmaya da iyi gelmektedir.

Ayrıca üst solunum solu rahatsızlıklarını önler ve balgam söktürücüdür.

Özellikle midede oluşan ağrı ve sızının da dinmesini de sağlamaktadır.

Huzursuz bacak sendromuna karşı da çok faydalı bir besindir.

Ayrıca vücutta oluşan kireçlenmeye karşı da çok yardımcı olmaktadır.

Düzenli olarak ak günlük sakızı çiğnemek zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Düzenli şekilde çiğnendiğinde kalori yaktırmaktadır.

Akgünlük Sakızının Kullanımı Nasıldır?

Vücutta yaralara yakı olarak yapılır kullanılmaktadır.

Tütsü olarak tercih edilmektedir.

Sakız olarak çiğnenmektedir.

Cilt bakımlarında da kullanılmaktadır.

Çay olarak da tercih edilmektedir.

Macun olarak da kullanılmaktadır.

Günlük Sakızı (Akgünlük) Nasıl Kullanılır? Günlük sakızını; ağıza atıp çiğneyerek veya dövüldükten sonra yutularak yahut günlük sakızı yakıp dumanı solunarak kullanılır. Bu şekilde şifaya kavuşulabilir.

Uzmanlar sağlık açısından faydalarının çok olduğu bu ağacın Türkiye’de daha fazla tanıtılarak yararlanılmasını belirtirken, özellikle kanser hastalarında görülen tümörün büyümesini ve vücuttaki kötü hücrelerin çoğalıp yayılmasını da engellediğini de sözlerine eklediler.

Bitkiler ve antioksidanlarla ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun, Türkiye’de Akgünlük olarak bilinen Boswellia Serrata bitkisinin, doğadaki en etkili iltihap karşıtı bitkilerinden biri olduğunu belirtti.

Dr. Coşkun, Akgünlük ağacının gövdesinden salınan, günlük sakızı olarak da bilinen sakızımsı reçinenin faydalarına değindi. Birçok bilimsel çalışmanın Akgünlük bitkisinin geleneksel kullanımını desteklediğini vurgulayan Dr. Ömer Coşkun, şunları kaydetti:

''Yapılan çalışmalarda akgünlük bitkisinin anti-enflamatuar yani iltihap önleyici etkisi olduğu artrit gibi iltihaplı hastalıklarda ödem ve ağrıda belirgin azalma sağladığı gözlenmiştir. İltihaplı eklem romatizması, kireçlenme, sırt ve eklem ağrıları, hareket kısıtlılıklarını azaltmada bu bitkiden yararlanılabilir.

Ayrıca bu harika bitkinin balgam söktürücü, nefes darlığını giderici özellikleriyle özellikle astım hastalarında nöbetleri azalttığı, nefes alma kapasitesini arttırdığı gözlenmiştir. Bunlara ek olarak yara iyileştirici, stres ve depresyonu gidermeye yardımcı, hafızayı güçlendirici etkileri de vardır.''

Akgünlük bitkisinin kanser hastalığında tümör büyümesini önlemede, kötü hücrelerin çoğalmasını ve yayılmasını engellemede de etkili olduğunu söyleyen Coşkun, sağlık açısından son derece önem taşıyan Akgünlük bitkisinin, Türkiye’de daha fazla tanıtılıp kullanımının yaygınlaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

Akgünlük ağacı nerede yetişir?

Akgünlük ağacı ağırlıklı olarak Kuzey Afrika ve Hindistan'da yetişir. Ülkemizde ise özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen ve boyları 8 metreye kadar ulaşabilen küçük ağaç türleridir. Akgünlük ağacı oldukça sağlam bir yapıya sahiptir ve uzun ömürlüdür. Ağacın en değişik özelliği gövdesine dokunulduğunda aleorezin denilen reçineye benzer bir madde yaymasıdır. Akgünlük bitkisi ise bu ağaçlardan elde edilen reçineden yapılan bir tür sakızdır. Hindistan'ın geleneksek ayurvedeva tıbbında uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Akgünlük Bitkisinin Zararları

Fazla tüketilirse midede şişkinlik, kramp, ishal, mide bulantısı gibi gastrointestinal problemlerin görülmesine sebep olabilir.

Akgünlük bitkisi topikal olarak kullanılabilen bir bitkidir. Ancak alerjik bünyelerde topikal olarak kullanımı cilt iltihaplanmalarına neden olabilir.

Dikkat! Aşırı miktarda tüketildiğinde nadiren de olsa karaciğerin işlevini ve sağlığını etkileyebilir. Toksik etkilerin görülmesine sebep olarak bazı yan etkiler oluşturabilir. Binlerce yıldır birçok hastalığın tedavisinde ya da hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılan bitkisel ürünlere dikkat edin. Ancak bitkisel ürünlerin güvenilir kaynaklardan temin edilmediği ve doğru şekilde tüketilmediği taktirde, ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini unutmayın. Şifa kaynağı olan bitkilerin doğru şekilde saklanması ve muhafaza edilmesi de çok önemlidir. Ayrıca kullanırken uzmana danışınız. Çünkü bitkisel ürünlerin bazıları ilaçların etkilerini azaltabilme ya da artırabilme etkisine sahiptir.