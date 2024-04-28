Akgünlük sakızı: Geçmeyen öksürük için nasıl kullanılır? Çözümü artık çok kolay... Öyle bir şey ki fırsatı sunuyor!

Akgünlük sakızı faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Öksürük için akgünlük sakızı!

4. Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Hafifletir: Akgünlük, sinüs ve solunum yollarındaki enfeksiyonları tedavi eder, öksürük ve boğaz ağrısını hafifletir.

Akgünlük Sakızının Faydaları Nelerdir?

*Özellikle akciğer olmak üzere birçok kanseri önleyici ve tedavi edici özelliği de bulunmaktadır.

*Vücutta oluşan ödemin ve iltihabın vücuttan kısa sürede atılmasını da sağlamaktadır.

*Zihin açar ve unutkanlığı önlemektedir. Fakat kuru üzümle birlikte tüketilmelidir.

*Psikolojik problemlere ve strese karşı da ak günlük sakızının inanılmaz faydası bulunmaktadır. Ayrıca depresyon tedavisinde de kullanılmaktadır.

*Dil tutulması için kekikler birlikte tüketilirse dilin açıldığı görülmektedir. Düzenli ve yeterli miktarda tüketmek çok önemlidir.

*Ak günlük sakızının diğer bir özelliği ise ses kısıklığını tedavi etmesidir. Özellikle havuçla birlikte tüketildiği zaman faydası daha fazla artmaktadır.

*Bazı bulgulara göre kanserli hücrenin büyümesini önlediği görülmektedir.

*Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu sayede dışarıdan gelecek her türlü hastalığa karşı da korumaktadır.

*Öksürüğe en iyi gelen ve kısa sürede bitiren akgünlük sakızıdır. Düzenli ve yeterli miktarda kullanıldığı zaman kısa sürede öksürüğü bitirir.

*Karaciğer ve akciğer dostudur ve sağlığını da korumaktadır.

*Yaraların daha hızlı iyileşmesini de sağlamaktadır.

*İyi bir iltihap kurutucu olduğu için özellikle iltihaplı romatizmaya da iyi gelmektedir.

*Ayrıca üst solunum solu rahatsızlıklarını önler ve balgam söktürücüdür.

*Özellikle midede oluşan ağrı ve sızının da dinmesini de sağlamaktadır.

*Huzursuz bacak sendromuna karşı da çok faydalı bir besindir.

*Ayrıca vücutta oluşan kireçlenmeye karşı da çok yardımcı olmaktadır.

*Düzenli olarak ak günlük sakızı çiğnemek zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Düzenli şekilde çiğnendiğinde kalori yaktırmaktadır.

Akgünlük Sakızının Kullanımı Nasıldır?

Vücutta yaralara yakı olarak yapılır kullanılmaktadır.

Sakız olarak çiğnenmektedir.

Cilt bakımlarında da kullanılmaktadır.

Çay olarak da tercih edilmektedir.

Macun olarak da kullanılmaktadır.

Zararı yoktur fakat yine de fazla miktarda kullanmak uygun değildir.

Akgünlük Nasıl kullanılır?

KULLANIMI: Gece yatmadan 1 çay kaşığı akgünlük sakızını 1 bardak suyla oturduğunuz yerden hap gibi yutun. Üstüne bir bardak daha su için. Ballı macununda sakızları toz haline mikserde çekin ve 1 kg bala 100 gram toz sakız karıştırıp sabah aç karna 1 yemek kaşığı yiyin

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