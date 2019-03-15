Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Çanakkale’deki Kocalar RES projesi elektrik üretimine başladı

2020’ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW’lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’de bulunan 30,6 MW gücündeki Kocalar rüzgâr enerji santrali elektrik üretimine başladı. Şirketin 2019 içerisinde Çanakkale ve Denizli’de toplam kurulu gücü 245 MW olan 3 rüzgâr enerji santrali projesi daha hayata geçirecek. Böylelikle şirketin sadece rüzgârda toplam kurulu gücü 275 MW’a ulaşırken, yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam kurulu gücü 632 MW’a çıkacak.

Türkiye’nin 5 bölgesine 530 milyon dolar değerinde 378 MW gücünde tamamı yerli ve yenilenebilir 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için yerli-yabancı 6 bankanın güçlerini birleştirip ‘Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisini’ sağladığı Akfen Yenilenebilir Enerji yatırımlarına devam ediyor. Son yıllardaki yatırım atılımıyla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin önemli bir oyuncusu haline gelen şirketin ilk rüzgâr enerji santrali olma özelliği taşıyan Çanakkale’deki Kocalar RES projesinde elektrik üretimi başladı.

30,6 MW kurulu gücündeki Kocalar RES projesinde üretilen enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırarak 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını rüzgardan tek başına karşılayacak. Kocalar RES’in yanı sıra 2019 yılı içerisinde Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından yapımı devam edilen Çanakkale’deki 112 MW’lık Üçpınar RES ve 58 MW’lık Hasanoba RES, Denizli’deki 75 MW’lık Denizli RES projelerinin tamamlanıp elektrik üretimine başlamasıyla şirketin rüzgârdaki kurulu gücü 275 MW’a ulaşacak.

Çanakkale’de 120 bin hanenin yıllık elektriği rüzgârdan

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illerinden Çanakkale’de üretime geçen Kocalar RES projesinin 120 bin kişinin yıllık enerji tüketimini tek başına karşılayacağını ifade etti.

9 adet rüzgar tirbününün oluşturduğu Kocalar RES’in yıllık 60 GWh elektriği ulusal şebeke üzerinden Türkiye’nin hizmetine sunacağına ve 48 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyeceğine dikkat çeken Karabeyoğlu, "Akfen Yenilenebilir Enerji olarak tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 4 rüzgar santralimizin elektrik üretimine başlamasıyla sadece rüzgarda 275 MW’lık kurulu güç kapasitesine ulaşacağız. Bu yatırımlarla yenilenebilir enerjideki toplam kurulu gücümüz 632 MW’a çıkacak" ifadelerini kullandı.