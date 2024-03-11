Akfen Holding’den o ilimize 100 bin ağaçlık hatıra ormanı!

Faaliyet gösterdiği alanlarda daha sürdürülebilir bir geleceğe ve doğal yaşama katkı sunmayı hedefleyen Akfen Holding, Türkiye'nin yeşil mirasına katkıda bulunmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Akfen’in, çatısı altındaki tüm şirketlerin katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılı anısına Çanakkale’de 100 bin ağaçlık “Akfen 100’ncü Yıl Hatıra Ormanı”nın ilk fidanları toprak ile buluştu.

Akfen 100. Yıl Hatıra Ormanı, Çanakkale’nin Merkez Yukarıokçular ve Çanakalan mevkilerinde toplamda 100 bin adet karaçam ve kızılçam ağacının dikileceği bir ormandan oluşuyor.

Akfen çatısı altındaki şirketlerin desteğiyle hayata geçirilen ormanda, Akfen Holding, Akfen İnşaat, Akfen Yenilenebilir Enerji, Akfen GYO, Akfen Çevre ve Su, Akfen Hastane Hizmetleri ve Akfen Turizm şirketlerinin katkıları bulunuyor.

Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmayı hedefleyen proje ile bölgedeki orman arazi varlığı yaklaşık 1 milyon daha metrekare artacak. Dikilen ağaçlar ile oluşacak ormanın her yıl 5 bin insana yetecek kadar (3 bin ton) oksijen üretmesi ve heyelanları 350 kat azaltacağı tahmin ediliyor.

Hayata geçirilecek hatıra ormanı ile doğanın yaşamsal dengesini korumayı hedefleyen Akfen, bu sayede doğal hayatın fauna envanterine yeni yuvalar yaratılmasına ve yaban hayatı varlığına katkı sağlayacak. Bununla birlikte bölgede endemik bitki türü varlıklarının yeni vejetasyonlara taşınması adına önemli bir adım atılacak.

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