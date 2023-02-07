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Gündem Akfen Holding’den AFAD’ın deprem bölgesi bağış kampanyasına 10 milyon TL’lik yardım
Gündem

Akfen Holding’den AFAD’ın deprem bölgesi bağış kampanyasına 10 milyon TL’lik yardım

Akfen Holding, bugün Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 10 milyon TL’lik yardım yapma kararı alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 12:49:00 -
Akfen Holding’den AFAD’ın deprem bölgesi bağış kampanyasına 10 milyon TL’lik yardım

Akfen Holding, bugün Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 10 milyon TL’lik bağış gerçekleştireceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, “Bizi üzüntüye boğan deprem felaketinin ardından AFAD’ın belirlediği hesaplara yardım yapma kararı alarak öncü olmak istedik. Daha önce yaşadığımız acılarımızda da olduğu gibi, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek en kısa sürede yaralarımızı saracağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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