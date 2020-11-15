  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akfen Holding’den 3 şehir hastanesine 1.1 milyar dolarlık yatırım
Ekonomi

Akfen Holding’den 3 şehir hastanesine 1.1 milyar dolarlık yatırım

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2 bin 402 yataklı 3 şehir hastanesine 1.1 milyar dolar yatırdıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:23:00 -
Akfen Holding’den 3 şehir hastanesine 1.1 milyar dolarlık yatırım

Akın, “Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ şehir hastanelerini devreye alıp milletimizin dünya standartlarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasına vesile olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin inşa edildiği Kamu- Özel İşbirliği (Public- Private Partnerships-PPP) modeline de değinen Akın, şunları kaydetti: “Ülkemize çağ atlatan dev yatırımların önünü açarak halkımızın hayat kalitesini arttıran PPP modeli, tüm dünyada başarıyla uygulanıyor. Türkiye’nin de son yıllarda içine girdiği yatırım atağında büyük katkısı olan PPP modelinin önünü tıkayacak tartışmalarla zaman kaybedilmesi yerine sözleşmelerin günümüz şartlarına göre uyumlu olarak sadeleştirilerek yeni yatırımlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Gündem

Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor

KKTC, yarın adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Açılışı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan KKTC Acil D..
Ivanka Trump, okulu karıştırdı! Veliler çıldırdı
Dünya

Ivanka Trump, okulu karıştırdı! Veliler çıldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve kızı olan Ivanka Trump'ın maske takmaması çocuklarının düzenine mal oldu. Velilerin tepkisi nedeniy..
Görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu! Devlet harekete geçti
Gündem

Görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu! Devlet harekete geçti

Kağıthane'de 11 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan iş yeri sahibi, polis tarafından gözaltına alındı. ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay