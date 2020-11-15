Akfen Holding’den 3 şehir hastanesine 1.1 milyar dolarlık yatırım

Akın, “Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ şehir hastanelerini devreye alıp milletimizin dünya standartlarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasına vesile olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin inşa edildiği Kamu- Özel İşbirliği (Public- Private Partnerships-PPP) modeline de değinen Akın, şunları kaydetti: “Ülkemize çağ atlatan dev yatırımların önünü açarak halkımızın hayat kalitesini arttıran PPP modeli, tüm dünyada başarıyla uygulanıyor. Türkiye’nin de son yıllarda içine girdiği yatırım atağında büyük katkısı olan PPP modelinin önünü tıkayacak tartışmalarla zaman kaybedilmesi yerine sözleşmelerin günümüz şartlarına göre uyumlu olarak sadeleştirilerek yeni yatırımlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”