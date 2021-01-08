AKFEN, 570 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşıladı
Akfen Yenilenebilir Enerji, 2020’de üretim faaliyetlerine hız verdi.
Yatırımlarına yatırım ekleyen şirket, 570 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşıladı. Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santrallerinde üretim yüzde 45 oranında arttı. Malatya ve Osmaniye’de devreye alınan santraller sayesinde 2019’da 1,193 gigavatsaat olan üretim, 2020’de 1,730 gigavatsaate çıktı. Geçen yılki üretimin 600,4 gigavatsaati hidroelektrik santrallerinden (HES), 182,8 gigavatsaati güneş enerji santrallerinden (GES) ve 946,9 gigavatsaati rüzgâr enerjisi santrallerinden (RES) geldi. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin üretimi GES’lerde yüzde 10, RES’lerde yüzde 16 artarken; HES’lerde yüzde 11 düştü.