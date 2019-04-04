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Akdenizli balıkçılar Gökova’da buluştu

İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Cezayir, Tunus ve Türkiye’den 20 küçük ölçekli balıkçı, Gökova Körfezi’nde buluşarak deneyimlerini paylaşıyor.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:30
Akdenizli balıkçılar Gökova’da buluştu

İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Cezayir, Tunus ve Türkiye’den 20 küçük ölçekli balıkçı, Gökova Körfezi’nde buluşarak deneyimlerini paylaşıyor. WWF-Akdeniz (Dünya Doğayı Koruma Vakfı Akdeniz Ofisi) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, yasadışı balıkçılıktan kaynaklanan haksız rekabet, denizlerde tanınmayan, bilinmeyen türlerin sayısının artması gibi ortak sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir tüketimi için daha iyi yönetim stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.


WWF’in Akdeniz’e kıyısı bulunan 9 ülkede ve toplam 22 pilot alanda yürüttüğü ‘Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi’ projesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Proje, küçük ölçekli balıkçıların gelir kaynaklarının iyileştirilmesi ve balıkçılıkla ilgili yönetim süreçlerine katılımlarının sağlanmasını amaçlıyor. Küçük ölçekli balıkçılık uygulamalarında, türler, yöntemler ve yönetim yaklaşımları bakımından ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılıklar görülüyor. Ülkemizde, WWF-Türkiye tarafından yürütülmekte olan projenin pilot bölgeleri olan Foça, Karaburun, Kaş, Erdemli’den katılım sağlayan balıkçılarla birlikte beş misafir ülkeden toplam 20 balıkçının bir araya geldiği Gökova’daki buluşma, katılımcılara, Gökova Körfezi’ndeki iyi uygulama örneklerini yerinde görme, kendi aralarında bilgi ve deneyim alışverişi yapma olanağı sunuyor.


Deniz ekosistemininbozulması, balık miktarının ve çeşitliliğinin azalması üzerine yerel paydaşlar, balıkçılık kooperatifleri ve Akdeniz Koruma Derneği’nin de aralarında bulunduğu çeşitli tarafların girişimi ile 2010 yılında Gökova Körfezi’nde balıkçılığa kapalı alanlar ilan edilmişti. Yerel balıkçılar, Gökova Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki yasadışı balıkçılık faaliyetleri konusunda, izleme ve resmi makamlara raporlama yapabilecek şekilde güçlendirildi. Gökova Körfezi’ndeki balıkçılığa kapalı bölgelerden birinde, yerel balıkçılarıngelirinde önemli bir paya sahip olan altın orfoz sayısının, 2008’den 2014’e kadar geçen sürede yılları arasındabelirgin bir şekilde arttığı görüldü.


WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Denizlerimiz ve kıyılarımız ne yazık ki bugün, kirlilik, habitat kaybı, aşırı ve yasadışı balıkçılık, istilacı türler, iklim değişikliği gibi çeşitli etkenlerin tehdidi altında. Balık stoklarının devamlılığı, rezervlerinin geri kazanılması ve sektörün gelişmesi, için, balıkçılığı sürdürülebilir bir temele oturtmamız gerekiyor. Sürdürülebilir balıkçılık yalnız ekonomik değil; aynı zamanda ekolojik ve sosyal içeriğe de sahip bir kavram. Küçük ölçekli balıkçılar güçlendirilerek, balıkçılık yönetiminde ve ekosistemlerin korunmasında aktif rol üstlenmeleri sağlandığı takdirde, balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliğin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle WWF olarakküçük ölçekli balıkçıları karar süreçlerine dahil edecek, yerel ihtiyaçları dikkate alacak, böylelikle daha iyi uygulamalara olanak sağlayacakortak yönetim mekanizmalarının kurulması kararını kuvvetle destekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:30
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