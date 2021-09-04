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Dünya Akdeniz’i zehirliyor! Uydudan böyle görüntülendi
Dünya

Akdeniz’i zehirliyor! Uydudan böyle görüntülendi

Suriye’de geçtiğimiz hafta bir elektrik santralinde meydana gelen ve santralden Akdeniz’e sızan petrol, Avrupa Uzay Ajansı tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 10:25:00 -
Akdeniz’i zehirliyor! Uydudan böyle görüntülendi

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Kopernik 1 uydusu tarafından yakalanan görüntüler sızıntının yarattığı 800 kilometrekarelik kirliliği ortaya çıkardı. Bu New York şehrinin büyüklüğü boyutunda...

Düşünülenden daha büyük bir kirliliğe işaret eden bu durum ile ilgili geçen hafta yapılan açıklamada sızıntının sadece 26 kilometre kare olduğu söylenmişti. Suriye, sızıntının 23 Ağustos’ta Baniyas elektrik santralinde 15 bin ton yakıtla dolu bir tanktan kaynaklandığını açıklamıştı.

KKTC’ye yaklaşıyordu

İlk başta petrol sızıntısının Kıbrıs’a yaklaştığı açıklanmış daha sonra ise rüzgar sayesinde sızıntının ada kıyılarından biraz da olsa uzaklaştığı açıklanmıştı. Sızıntının ilerlemesi karşısında Türkiye de harekete geçmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sızıntıya karşı Akdeniz’i bariyerlerle kapattıklarını açıklamıştı.

Bölgede temizlik çalışmaları devam etse de petrol sızıntısının ekonomik ve çevresel sonuçları endişe uyandırıyor. Balıkçılığa ciddi zararlar verecek bu sızıntı, deniz tabanına yapışan birikintilere neden olabilir ve Akdeniz ekosistemini yok edebilir. Bu bölge dünyadaki tüm deniz türlerinin yüzde 18’ini temsil eden, yaklaşık 17 bin yaban hayatı türüne ev sahipliği yapıyor.

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