Akdeniz’de tek patron Türkiye

Suriye’deki İdlib ile Kıbrıs’taki doğalgaz operasyonları sonrası Libya’da da önemli işlere imza atan Türkiye’ye bir övgü de Amerika’dan geldi.

ABD’li düşünce kuruluşu Jamestown Foundation’ın Başkanı Glen Howard, katıldığı bir panelde Türkiye’nin Akdeniz’deki gücüne dikkat çekti.

Rusya’nın Libya’da gönderdiği paralı savaşçılar, askeri silahlar ve finansal hamleler ile alandaki durumu kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalıştığını belirten Howard, Türkiye’nin hamleleri nedeniyle Moskova’nın bu stratejisinde başarıya ulaşamadığını dile getirdi. ABD’li uzman, “Libya, Rusya’nın benimsediği ulusal çıkarlar politikasının bir parçası durumunda ancak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ulusal güvenlik ve çıkarlarının ana temelini oluşturuyor. Bu nedenle Türkiye, sahip olduğu deniz ve hava gücü ile alandaki durumu değiştirdi. Haliyle Suriye’de güçlü bir ele sahip olan Rusya’nın Libya’daki eli ise oldukça zayıfladı” şeklinde konuştu.

Türkiye ile yakın olmalıyız

Howard, ABD’nin özellikle Ortadoğu ve Almanya’dan asker çekmesinin ardından Rusya ile mücadele kapsamında Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmak zorunda olduğunu vurguladı.

Howard, Türkiye’nin bölgede oluşan boşlukları iyi değerlendirdiğini ve özellikle Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını korumak adına Rusya ile karşı hamleler yapmaktan çekinmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Doğu Akdeniz, Türkiye için vazgeçilmez öneme sahip ve bu yüzden Libya’dalar. Bu noktada tıpkı Kıbrıs’ta ve şubat ayında Ruslara yaptıkları gibi bu konuda da karşılarına çıkan herkesle kafa kafaya geleceklerdir. Haliyle durumun ne kadar kritik olduğunu görmeli ve Türklerin çıkarlarının ne olduğunu anlamalıyız. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in geleceğinde rol almak konusundaki kararlılığını kabul etmeli ve ABD olarak Doğu Akdeniz’deki rolümüzü yeniden gözden geçirmeliyiz.”

FETÖ darbesini anlayamadık

Türkiye’nin ABD ve Batı tarafından yanlış okunduğunu belirten Howard, “Gülen darbesinde Türkiye’yi yanlış anladık. Bu (darbe) Türkiye’yi zayıflatma girişimiydi." dedi.