Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 savaş uçaklarımız havalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 savaş uçaklarının da görev icra ettiğini açıkladı.
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tatbikat gerçekleştiriyor.
"Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020" adı verilen tatbikata ilişkin Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.
"F-16 savaş uçakları da havalandı"
Bakanlıktan yapılan açıklama göre; tatbikata Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçakları da katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarımızın hava hücum ve yakın hava desteği görevlerini başarıyla icra ettiğini duyurdu.
İste Milli Savunma Bakanlığından (MSB) o açıklama:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."