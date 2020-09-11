  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 savaş uçaklarımız havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 savaş uçaklarımız havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 savaş uçaklarının da görev icra ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:56:00 -

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tatbikat gerçekleştiriyor.

"Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020" adı verilen tatbikata ilişkin Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

"F-16 savaş uçakları da havalandı"

Bakanlıktan yapılan açıklama göre; tatbikata Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçakları da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarımızın hava hücum ve yakın hava desteği görevlerini başarıyla icra ettiğini duyurdu.

 

İste Milli Savunma Bakanlığından (MSB) o açıklama:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşme'sinin kadına şiddeti engellemediğini b..
Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı
Dünya

Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı

Haddini aşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" şeklindeki skandal sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı..
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Haddini aşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi hedef alan Varvitsiotis..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı