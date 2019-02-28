Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması başlıyor
Akdeniz'de 4 ay boyunca petrol ve doğal gaz araması yapacak olan Rowan Norway platformu, Adana'nın Karataş ilçesinde demirledi. Kuzupınarı-1 kuyusundaki çalışmalar ise 4 ay sürecek.28 Şubat 2019 Perşembe 06:11
Adana'nın Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TürkiyePetrolleri Anonim Ortaklığı'nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondaja başlanacağı açıklandı.
4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi.
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