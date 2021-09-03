Akdeniz'de oyuncular değişiyor! Gaz sahası o ülkeye sattılar!

İsrail'in Delek Drilling Şirketi, Doğu Akdeniz'de yer alan Tamar Gaz Sahası'ndaki hissesini Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mubadala Petroleum Şirketi'ne 1,2 milyar dolara sattığını duyurdu.

Delek yaptığı yazılı açıklamada, Tamar doğal gaz sahasındaki hissesinin yüzde 22'ye ulaştığını, tam satış prosedürlerinin gelecek iki ay içinde tamamlanacağını ve böylece Mubadala'nın İsraillilerin yerini alacağını belirtti.

Açıklamada, Delek'in CEO'su Yossi Abu'nun şu sözlerine yer verildi:

"Bugün imzalanan anlaşma bizim için çifte zaferi temsil ediyor ve bölgesel faaliyetlerimizi derinleştirmek adına önemli bir adım atmış bulunuyoruz.

Bu, Mısır ve Ürdün'e gaz ihraç etme faaliyetlerimizle birlikte BAE'den bir şirketle yapılan büyük bir anlaşmadır. Sahadaki çalışmalarla yeni bir Orta Doğu tam olarak bu şekilde inşa ediliyor."

Delek, ayrıca İsrail'in Akdeniz'deki bir diğer sahası olan büyük gaz sahalarından Leviathan'ın da yüzde 45,3 hissesine sahip.

Doğu Akdeniz'deki Tamar doğal gaz sahasında imtiyaz sahibi olan Delek Drilling ile Abu Dabi merkezli Mubadala Petroleum şirketleri arasında 26 Nisan 2021'de İsrail'e ait doğal gaz sahasından hisse satın alınmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

İsrail ile BAE arasında ayrıca 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.