Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Filistin'nin Gazze Şeridi'nde bulunan direnişçiler, Akdeniz'e doğru füze denemesi yaptı.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyinde yer alan bazı kesimleri hedef almasının ardından direnişçi gruplar tarafından jet bir cevap geldi.

Hamas tarafından yapıldığı öne sürülen denemede 5 adet füzeyi ateşlendi.

Füze denemesi yapıldığı sırada bölge halkı yaşanan anlar çoşkuyla karşıladı.

Hamas bölgede belli aralıklarla füze denemesi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda da benzer bir atış denemesi yapılmıştı.

Saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı

Dün yapılan saldırıyla ilgili Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı. Ölü ya da yaralıların olup olmadığı bilinmiyor.

Mepanews