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Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:00:00 -
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Filistin'nin Gazze Şeridi'nde bulunan direnişçiler, Akdeniz'e doğru füze denemesi yaptı.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyinde yer alan bazı kesimleri hedef almasının ardından direnişçi gruplar tarafından jet bir cevap geldi.

Hamas tarafından yapıldığı öne sürülen denemede 5 adet füzeyi ateşlendi.

Füze denemesi yapıldığı sırada bölge halkı yaşanan anlar çoşkuyla karşıladı.

Hamas bölgede belli aralıklarla füze denemesi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda da benzer bir atış denemesi yapılmıştı.

Saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı

Dün yapılan saldırıyla ilgili Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı. Ölü ya da yaralıların olup olmadığı bilinmiyor.

Mepanews

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Yorumlar

Mesut Sarp

Arap aklı işte. Daha dün israil onları bombaladı ama israile atıcana roketi denize atıyor, halkıda seviniyor. Ya Rab sen bunlara akıl izan ver. Cehalet ne kötü bir şey. Allah razı olsun bu memleketi kurup insanlarımızı, ordumuzu egiten Atatürk ve yanındaki silah arkadaşlarından.
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