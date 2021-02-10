Akdeniz'de kuyruğu kıstıran Fransız yönünü oraya çevirdi

Devriye, nükleer saldırı denizaltısı SNA Emeraude ve denizaltına eşlik eden destek gemisi BSAM Seine, Çin’in birçok stratejik noktasında hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'nde gerçekleşti. Çin’in yanında birçok devlet değerli kaynaklara sahip olduğu düşünülen söz konusu bölge için hak iddiasında bulunuyor.

Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri Donanma Kuvvetleri unsurlarınca da bölgeden geçişler gerçekleştirilirken Çin yönetimi bu geçişlere tepki göstermiş, ABD yetkilileri ise geçişlerin uluslararası hukuka uygun olarak “seyrüsefer özgürlüğü” içerisinde gerçekleştiğini ifade etmişti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly resmi Twitter hesabında olaya ilişkin olarak paylaşımda bulundu. Fransız Bakan’ın paylaşımında, “Bu olağandışı devriye Güney Çin Denizi'ndeki geçişini henüz tamamladı. Devriye, donanmamızın Avustralyalı, Amerikalı ve Japon stratejik ortaklarımızla beraber uzunca müddet çok uzaklara konuşlandırılabilme kapasitesine yönelik çarpıcı bir kanıttır.” ifadeleri yer aldı.