Akdeniz'de korkutan depremler! Uzman isim açıklama yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 21.59’da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 36 kilometre derinliğinde yaşandı. Öte yandan, Akdeniz'de saat 18.15'te de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Peş peşe yaşanan sarsıntılarla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı: Bugün Girit’in doğusunda Çoban Adası civarında 5,5’lik deprem oldu. Helen Yayında, Strabo-Plini çevresinde. 12 Ekimde de burada 4,0 deprem olmuştu. Bu depremler Ege’nin sınırlarımıza yakın kesimlerini geriyor olmalı.