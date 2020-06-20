Akdeniz'de korkutan deprem!
Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 18.9 kilometre olarak duyurdu.AFAD ise "Datça açıklarında saat 23.34'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" diye açıklama yaptı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 18.9 kilometre olarak duyuruldu.
AFAD ise "Datça açıklarında saat 23.34'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" diye açıklama yaptı.
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün.