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Gündem Akdeniz'de facia! Onlarca göçmen boğuldu
Gündem

Akdeniz'de facia! Onlarca göçmen boğuldu

Tunus açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 43 göçmenin boğularak can verdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 16:14:00 -
Akdeniz'de facia! Onlarca göçmen boğuldu

Akdeniz, bir kez daha göçmen faciasına sahne oldu.

Tunus Kızılay’ı tarafından yapılan açıklamada, Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı, en az 43 göçmenin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya'ya gidiyorlardı

Eritreli, Mısırlı, Sudanlı ve Bangladeşli toplam 127 kişiden 84’ünün ise kurtarıldığı aktarıldı.

Göçmenlerin Libya'nın kuzeybatı kıyısındaki Zuwara'dan yola çıktığı, rotalarının İtalya olduğu belirtildi.

Kurtarılanların ihtiyaçları karşılandı

Tunus Kızılayı Medenin Bölge Başkanı Selim Monci yaptığı açıklamada, “Eritreli bir kadın kazada çocuğunu kaybederken, kendisi kötü durumda olduğu için Zarzis'teki hastaneye kaldırıldı. Tunuslu denizciler tarafından diğer kurtarılan göçmenler, Zarzis'teki limana getirildi.” ifadelerini kullandı.

Tunus Kızılay’ı, kurtarılan göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılarken, koronavirüsün yayılmaması için gerekli önlemlerin de alındığı kaydedildi.

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