Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Girit adası nerede?

Girit adası, Yunanistan sınırları içinde yer alan bir ada olarak bilinir. Girit adası tam olarak Doğu Akdeniz' de yer alıyor. Yunanistan içinde bulunan ve ülkenin dördüncü en büyük şehri olarak da bilinen Girit adasının merkezi Kandiye olarak bilinir.