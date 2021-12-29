  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem
Gündem

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 09:05:00 - 2021-12-29 09:37:59
Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Girit adası nerede?

Girit adası, Yunanistan sınırları içinde yer alan bir ada olarak bilinir. Girit adası tam olarak Doğu Akdeniz' de yer alıyor. Yunanistan içinde bulunan ve ülkenin dördüncü en büyük şehri olarak da bilinen Girit adasının merkezi Kandiye olarak bilinir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay