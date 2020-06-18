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Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 03:28:00 -
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 02.50'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 76.8 kilometre olacak açıklandı.

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