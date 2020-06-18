Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 02.50'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 76.8 kilometre olacak açıklandı.
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 02.50'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 76.8 kilometre olacak açıklandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23