Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi30 Ağustos 2019 Cuma 01:44
ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Akdeniz'in 21,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Arsuz ilçesine 21,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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