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Yerel Akdeniz Üniversitesi'nde yangın paniği! 250 dekar arazi kül oldu!
Yerel

Akdeniz Üniversitesi'nde yangın paniği! 250 dekar arazi kül oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 09:20:00 -
Akdeniz Üniversitesi'nde yangın paniği! 250 dekar arazi kül oldu!

Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan Akdeniz Üniversitesine ait 250 dekar buğday ekili alan çıkan yangın sonucu kül oldu.

Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan Akdeniz Üniversitesine ait 250 dekar buğday ekili alan çıkan yangın sonucu kül oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Antalya’nın Aksu İlçesi Çalkaya Mahallesi’nde bulunan Akdeniz Üniversitesi'ne ait buğday ekili arazide meydana geldi. Çıkan yangında yaklaşık 250 dekar buğday ekili alan kül oldu. Ekili arazilerinde buğday hasatının yakında yapılacağını yangının 250 dekar alanı kül ettiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi görevlisi Ali Berik, “ Duman çıkınca haberimiz oldu. Acilen alana geldik. İtfaiyeyi aradık bilgi verdik. İtfaiye bu alanda başka bir yangın alanını söndürüyormuş hemen bu tarafa geçti. Kısa zamanda kuru olduğu için ekin söndürme şansı yoktu” dedi.

Hasata sayılı günler vardı

Ali Berik, “Akdeniz üniversitesine ait 250 dekar alan yandı, buğday ekiliydi. Bugünlerde hasat yapılacaktı. İhalesi yapılmak üzereydi 10 gün içinde hasat edilecekti. Muhtemelen temizlik ateşi yaktılar yakınlarda bir şekilde yangın bu alana da sıçradı” şeklinde konuştu.

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