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Ekonomi Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Ekonomi

Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Akdeniz Üniversitesi’nin ilanla duyurulan yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 14:20:00 -
Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

Başvuru Başlangıç Tarihi       31.12.2022      Giriş Sınavı Tarihi      27.01.2023

Son Başvuru Tarihi    16.01.2023      Sonuç Açıklama Tarihi          01.02.2023

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi20.01.2023      Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi       http://personel.akdeniz.edu.tr/

Başvuru Adresi           Başvurular İlgili Birime Yapılacaktır.

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