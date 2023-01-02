Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

Başvuru Başlangıç Tarihi 31.12.2022 Giriş Sınavı Tarihi 27.01.2023

Son Başvuru Tarihi 16.01.2023 Sonuç Açıklama Tarihi 01.02.2023

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi20.01.2023 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://personel.akdeniz.edu.tr/

Başvuru Adresi Başvurular İlgili Birime Yapılacaktır.

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