Akdeniz Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında, “Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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