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Ekonomi Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, ön lisans ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 13:57:00 -
Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre hemşire, röntgen teknisyeni, diğer sağlık personeli kadrolarına başvurmak isteyen adaylar müracaatlarını 1.6.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde yapabilecek. Belirtilen  pozisyonlara  başvuruda  bulunacak  adayların  https://disbasvuru. akdeniz.edu.tr/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini son müracaat tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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